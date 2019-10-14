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16 сентября 2019

Newfield сможет разрабатывать кимберлит Тонго D-1 с 2023 года

08 октября 2019
Новости

newfield_resources_logo.pngNewfield Resources нашла возможность для начала разработки кимберлита Тонго (Tongo) D-1 в Сьерра-Леоне с 2023 года параллельно с запланированным производством на кимберлитах Кунду (Kundu) и Ландо (Lando).
Управляющий директор компании Карл Смитсон (Karl Smithson) заявил, что в компании решили принять проект завода, который обеспечит быстрое модульное расширение от переработки 50 тонн руды в час до 100 тонн руды в час.
«Это дает возможность значительно увеличить производительность с 2023 года, а также обеспечивает гибкость для дальнейшего увеличения добычи из существующих и других кимберлитов, которые еще не включены в более широкий план добычи», - сказал он.
Смитсон добавил, что бурение на кимберлите Пангума (Panguma), расположенном на западе  участка Тонго D, а также анализ образцов почвы, дают положительные результаты.
Основная начальная цель на кимберлите Пангума состоит в оценке ресурсов по JORC и, следовательно, в увеличении общей оценки ресурсов шахты Тонго с нынешних 7,4 млн каратов алмазов.
На сегодняшний день было пробурено восемь скважин (на 574 метра), причем все отверстия пересекают кимберлит Пангума.
Предполагается, что будут пробурены еще четыре скважины, и затем образцы кимберлитового керна будут отправлены в лаборатории Саскачеванского исследовательского совета (Saskatchewan Research Council) для дальнейшего анализа на содержание микроалмазов и оценки содержания алмазов в руде.
Newfield также завершила взрывные операции для создания вруба с целью формирования портального доступа к подземным уклонам в Тонго.
В настоящее время работа сосредоточена на обеспечении необходимого укрепления вруба и формировании карьерной дороги для создания правильного угла входа в уклон.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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