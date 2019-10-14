Petra выставит на торги в ноябре голубой алмаз весом 20,08 карата

07 октября 2019

Petra Diamonds планирует провести специальный тендер на голубой алмаз исключительного качества весом 20,08 карата, добытый в прошлом месяце на руднике Куллинан (Cullinan), который находится в Южной Африке.









Фото: Petra Diamonds







В компании заявили, что просмотры будут проходить с 1 по 7 ноября 2019 года в офисах компании по алмазному маркетингу в Йоханнесбурге.

Затем состоится тендер с 8 по 15 ноября 2019 года в Алмазной бирже и экспортном центре Южной Африки (Diamond Exchange and Export Centre, DEEC).

Ожидается, что редкий камень увеличит доход компании, которая борется за выживание.

Выручка компании за год, закончившийся 30 июня 2019 года, снизилась на 6%, до $463,6 млн, что привело к снижению скорректированной рентабельности по EBITDA до 33% по сравнению с 39% в предыдущем году.

Чистый долг компании на 30 июня 2019 года составил $564,8 млн по сравнению с $520,7 млн годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished