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16 сентября 2019

Лесото возобновляет лицензию на добычу полезных ископаемых на руднике Летсенг

07 октября 2019
Новости

gem_diamonds_logo.pngПравительство Лесото возобновило лицензию Gem Diamonds на добычу полезных ископаемых на принадлежащем компании на 70% руднике Летсенг (Letšeng) после успешного прохождения уставного переговорного процесса.
Договор аренды был продлен с немедленным вступлением в силу на срок 10 лет с исключительным правом на добычу на руднике Летсенг.
«Возобновление лицензии позволит производству на руднике Летсенг и впредь вносить существенный экономический и социальный вклад в жизнь народа Лесото», - сказал исполнительный директор компании Клиффорд Элфик (Clifford Elphick).
Gem Diamonds сообщила, что размер роялти, подлежащих уплате в отношении реализованных алмазов, добытых на шахте Летсенг, был увеличен с 8% до 10% с 3 октября 2019 года.
Роялти могут быть переведены полностью или частично в случае, если на Летсенг будет открыт новый проект с капиталом в форме материальных активов.
Gem Diamonds произвела 126 875 каратов алмазов на шахте Летсенг в 2018 году против 111 811 каратов камней в 2017 году.
В 2018 году было добыто 15 алмазов весом более 100 каратов, что является рекордом за один календарный год.
2018 год также отличился наивысшим уровнем производства алмазов, превышающих по весу 20 каратов, причем 80% выручки в основном приносили алмазы, превышающие по массе 10 каратов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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