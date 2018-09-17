Компания «АГД ДАЙМОНДС» выходит на международный алмазный рынок

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АO «Архангельскгеолдобыча» официально переименовано в АО «АГД ДАЙМОНДС». Об этом сообщается в пресс-релизе компании, распространенном в среду. Изменение фирменного наименования акционерного общества связано с новой маркетинговой политикой и международным позиционированием бренда перед клиентами – покупателями алмазного сырья.

В июне этого года на алмазном месторождении имени Гриба добыто 234 000 тонн руды, а реализация основной продукции принесла компании более трех миллиардов рублей.





Алмазное месторождение им. В. Гриба Фото: "АГД ДАЙМОНДС"



Как отметил генеральный директор АГД Сергей Неручев, с точки зрения дальнейших перспектив, наиболее важным стало приобретение компанией 100-процентного пакета акций трейдинговой компании Grib Diamonds N. V., работающей в Антверпене и осуществляющей реализацию алмазов месторождения им. В. Гриба на мировых рынках, что открыло перед АГД ряд дополнительных возможностей. «Консолидация производственной бизнес-единицы АГД с алмазным трейдером Гриб ДАЙМОНДС позволит в перспективе создать алмазодобывающее предприятие полного цикла (геологоразведка, производство и продажи) международного уровня», - заявил руководитель «АГД ДАЙМОНДС».

Виктория Кири, Rough&Polished