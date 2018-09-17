Танзания должна возместить Petra Diamonds НДС в размере $25 млн

Вчера

Petra Diamonds заявила, что сумма задолженности возврата налога на добавленную стоимость правительства Танзании составляет $25 млн.

«В данный момент мы не получаем никаких выплат, - агентство Reuters привело слова генерального директора Petra Йохана Диппенаара (Johan Dippenaar). – Предыдущая задолженность страны составляла $16 млн (а текущий НДС составляет еще $9 млн)».

Компания разрабатывает рудник Уильямсон (Williamson) в Восточно-Африканской стране.

Petra представила хорошие производственные результаты алмазного рудника в 2018 финансовом году, который показал рост в производстве на 51%, до 341 102 каратов, по сравнению с результатами прошлого года на уровне 225 202 каратов.

Данный показатель является самым высоким за 40 лет производства на шахте.

Тем не менее на операционных результатах негативным образом сказалась нехватка ликвидности, так как партия алмазов весом 71 654,45 карата все еще задержана и не может быть экспортирована, а НДС до сих пор не был выплачен.

Танзания сообщила, что стоимость задержанных алмазов составляет $29,5 млн, но Petra намеренно занизила стоимость экспортируемого товара.

Однако Petra сообщила, что она не несет ответственности за предварительную оценку камней.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished