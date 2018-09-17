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13 августа 2018
Petra Diamonds увеличила основной доход
Рост скорректированного показателя прибыли обусловлен повышением эффективности производства.
Производство, включая добычу на совместном предприятии KEM, которые недавно было продано, увеличилось на 19%, до 3,8 млн каратов, за рассматриваемый период по сравнению с прошлым годом, когда показатели достигли отметки в 3,2 млн каратов.
Однако компания сообщила о чистом убытке после вычета налогов в размере $203,1 млн по сравнению с прошлым годом, когда чистая прибыль составила $20,7 млн.
Убыток был обусловлен обесцениванием активов и большими амортизационными начислениями вместе с увеличением стоимости финансирования.
В то же время генеральный директор Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar) намерен покинуть компанию.
Он занимал пост генерального директора Petra с 2005 года и председательствовал в период быстрого роста компании.
«Йохан вел компанию в период значительного роста… и создал фирму, которая стала занимать лидирующую позицию в качестве независимого производителя алмазов, - сообщил председатель Petra Адонис Пурулиc (Adonis Pouroulis). – Поскольку в настоящий момент Petra приближается к последней стадии расширения, она будет получать большую выгоду от производства, а в рамках плана преемственности со временем будет назначен новый генеральный директор».
Petra прогнозирует более низкие результаты производства, чем предполагалось в 2019 году после того, как компания сообщила, что доход фирмы в 2018 году опустился до нижней допустимой границы.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished