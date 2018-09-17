Lulo компании Lucapa намерена реализовывать крупные алмазы через новые каналы сбыта

18 сентября 2018

Lucapa заявила, что ангольская Sociedade Mineira Do Lulo (SML), которой компания владеет на 40%, готова продавать некоторые алмазы премиального качества, добытые на руднике Луло (Lulo), через новые каналы сбыта.

Компания приняла решение о продаже алмазов через новые каналы сбыта на фоне введения новых ангольских реформ относительно алмазов.

С молотка уйдут 6 белых алмазов типа IIa общим весом 499 карата, а также розовый алмаз массой 46 каратов.

Lucapa сообщила, что эти крупные и высокоценные камни были исключены из последнего тендера алмазов, добытых на Луло.

Партия весом 2 531 карат была продана за $2,5 млн, средняя цена за карат составила $985.

«Обсуждения изменений законов в ангольском алмазном секторе с нашими ангольскими партнерами помогли нам строить планы по реализации этих крупных камней премиального качества, добытых на Луло, не допущенных на прошлый тендер, - заявил управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). – Мы ждем возможности продать эти алмазы исключительного качества, как только будут созданы необходимые механизмы для того, чтобы представлять ангольские алмазы миру».

Lucapa также сообщила, что провела первый экспорт алмазов, добытых на алмазном руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.

Партия алмазов, добытых в ходе текущей программы выборки проб, весом примерно 2 500 каратов была экспортирована в международный центр торговли алмазами – Антверпен, Бельгия – для чистки и оценки.

Партия включала в себя желтые алмазы весом 89 каратов и 25 каратов, а также камни специальной категории весом до 28 каратов и мелкие светло-розовые алмазы.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished