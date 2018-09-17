Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
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20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Anglo American ждет разрешения на проведение операций по разведке металлов в Анголе
Согласно сообщению, Anglo American является первой крупной горнодобывающей компанией, которая подала заявку на проведение геологоразведки в Анголе после того, как президент Жуан Лоренсо пообещал открыть сектор и привлечь иностранные инвестиции.
Многоотраслевая добывающая компания подтвердила агентству, что имеет интерес в проведении операций в стране, так как она вписывается в ее глобальную программу геологоразведки, включая проведение разведки в Бразилии.
Anglo добывает алмазы, медь и платину по всему миру.
Reuters сообщило, что горная добыча в Анголе только начинает развиваться, несмотря на то, что страна является крупнейшим производителем алмазов.
Министерство горнорудной промышленности Анголы заявило, что самые главные геологические структуры находятся в медном поясе в Квандо-Кубанго и Уиже, которые граничат с Замбией и Демократической Республикой Конго соответственно, а также в Мошико, Кунене и Уиле (Huíla).
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished