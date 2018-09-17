Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
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10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
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В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 20% в августе
Экспорт бриллиантов из страны увеличился до $2,18 млрд по сравнению с августом 2017 года, когда он достиг $1,82 млрд, что показывает рост на 19,97% в год.
В августе импорт алмазного сырья снизился на 7,77% в стоимостном выражении, до $899,58 млн, по сравнению с $975,35 млн, которые были импортированы в августе прошлого года. По объему импорт алмазов снизился с 9,09 млн каратов в августе 2017 года до 7,76 млн каратов в августе этого года.
Импорт бриллиантов снизился на 14,13%, до $123,85 млн, в августе 2018 с $144,23 млн в августе 2017.
Экспорт бриллиантов в период с апреля по август 2018 года вырос на 11,56%, до $10,31 млрд, против $9,24 млрд, экспортированных за тот же период в прошлом году.
Однако импорт бриллиантов упал на 41,24%, до $605,63 млн, по сравнению с $1 030,68 млн, полученными за тот же период прошлого года.
В период с апреля по август импорт алмазного сырья снизился на 6,92%, до $7,16 млрд, с $7,69 млрд, которые страна получила в прошлом году. По объему импорт упал на 8,99%, с 75,33 млн каратов, с апреля по август 2017 года, до 66,24 млн каратов, за тот же период этого года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished