Экспорт бриллиантов из Индии вырос на 20% в августе

17 сентября 2018

Экспорт бриллиантов в Индии вырос на 19,97% за август 2018 года по сравнению с прошлым годом, согласно предварительным данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Экспорт бриллиантов из страны увеличился до $2,18 млрд по сравнению с августом 2017 года, когда он достиг $1,82 млрд, что показывает рост на 19,97% в год.

В августе импорт алмазного сырья снизился на 7,77% в стоимостном выражении, до $899,58 млн, по сравнению с $975,35 млн, которые были импортированы в августе прошлого года. По объему импорт алмазов снизился с 9,09 млн каратов в августе 2017 года до 7,76 млн каратов в августе этого года.

Импорт бриллиантов снизился на 14,13%, до $123,85 млн, в августе 2018 с $144,23 млн в августе 2017.

Экспорт бриллиантов в период с апреля по август 2018 года вырос на 11,56%, до $10,31 млрд, против $9,24 млрд, экспортированных за тот же период в прошлом году.

Однако импорт бриллиантов упал на 41,24%, до $605,63 млн, по сравнению с $1 030,68 млн, полученными за тот же период прошлого года.

В период с апреля по август импорт алмазного сырья снизился на 6,92%, до $7,16 млрд, с $7,69 млрд, которые страна получила в прошлом году. По объему импорт упал на 8,99%, с 75,33 млн каратов, с апреля по август 2017 года, до 66,24 млн каратов, за тот же период этого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



