Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Мировые продажи алмазов центрам огранки достигли $16,6 млрд – De Beers
Компания сообщила, что оставалась крупнейшим поставщиком алмазов в 2017 году, но со снижением продаж до 34% по сравнению с 2016 годом, когда она составила 37%.
Продажи компании АЛРОСА также снизились в 2017 году до 25% от общего объема продаж по сравнению с 2016 годом, когда они составили 27%.
De Beers заявила, не предоставив при этом данных, что продажи алмазов центрам огранки в первой половине 2018 года были выше, чем за тот же период в 2017 году.
«АЛРОСА реализовала 7 млн каратов в первой половине года и зарегистрировала рост на 8% в поступлениях от продаж алмазного сырья, - отметила компания. – Продажи De Beers были ниже по объему, в то время как стоимость проданного в центры огранки сырья поддерживалась более высокими ценами и лучшим ассортиментом».
Также компания сообщила, что глобальное алмазное производство было оценено в $17,5 млрд в 2017 году, что показывает рост на 15% по сравнению с 2016 годом.
«По объему производство выросло на 14%, до 164 млн каратов. Группа компаний De Beers обеспечила самый большой прирост в объемах производства (+6,1 млн каратов), следом в списке идет Rio Tinto (+3,7 млн каратов), а далее – АЛРОСА (+2,3 млн каратов)».
Россия удержала позицию самого крупного производителя алмазов по каратам и в стоимостном выражении.
Ожидалось, что общий объем производства алмазов в 2018 году немного снизится с отметки 2017 года на фоне приостановки добычи на руднике Мир компанией АЛРОСА, а также снижения уровня производства и добычи алмазов фирмой Rio Tinto.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished