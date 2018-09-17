Мировые продажи алмазов центрам огранки достигли $16,6 млрд – De Beers

14 сентября 2018

Продажи алмазного сырья центрам огранки увеличились на 2%, до $16,6 млрд, в прошлом году, говорится в аналитическом отчете об алмазах 2018 года компании De Beers.Компания сообщила, что оставалась крупнейшим поставщиком алмазов в 2017 году, но со снижением продаж до 34% по сравнению с 2016 годом, когда она составила 37%.Продажи компании АЛРОСА также снизились в 2017 году до 25% от общего объема продаж по сравнению с 2016 годом, когда они составили 27%.De Beers заявила, не предоставив при этом данных, что продажи алмазов центрам огранки в первой половине 2018 года были выше, чем за тот же период в 2017 году.«АЛРОСА реализовала 7 млн каратов в первой половине года и зарегистрировала рост на 8% в поступлениях от продаж алмазного сырья, - отметила компания. – Продажи De Beers были ниже по объему, в то время как стоимость проданного в центры огранки сырья поддерживалась более высокими ценами и лучшим ассортиментом».Также компания сообщила, что глобальное алмазное производство было оценено в $17,5 млрд в 2017 году, что показывает рост на 15% по сравнению с 2016 годом.«По объему производство выросло на 14%, до 164 млн каратов. Группа компаний De Beers обеспечила самый большой прирост в объемах производства (+6,1 млн каратов), следом в списке идет Rio Tinto (+3,7 млн каратов), а далее – АЛРОСА (+2,3 млн каратов)».Россия удержала позицию самого крупного производителя алмазов по каратам и в стоимостном выражении.Ожидалось, что общий объем производства алмазов в 2018 году немного снизится с отметки 2017 года на фоне приостановки добычи на руднике Мир компанией АЛРОСА, а также снижения уровня производства и добычи алмазов фирмой Rio Tinto.