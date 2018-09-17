Diamcor Mining получила $727 000 во время последних продаж алмазов

14 сентября 2018

Diamcor Mining заявила, что продала 2 606,5 карата алмазов, добытых на проекте Венеция (Venetia) в Южной Африке, за $726 588. Средняя цена за карат составила $278,76.

Алмазы были добыты в ходе пробной переработки породы после проведения модернизации скринингого оборудования на проекте.

Среди реализованных алмазов был высококачественный камень массой 18,44 карата, имеющий форму восьмигранника, и два алмаза ювелирного качества весом 18,57 карата и 14,70 карата соответственно.

Эти алмазы специальных размеров были проданы за $195 810 или $3 786,70 за карат.

«Мы очень довольны результатами тендера, а добытые камни специальной категории указывают на потенциал проекта. Средняя цена за карат до и после добычи алмазов специальных размеров весьма обнадеживает, - сообщил генеральный директор Diamcor Дин Тейлор (Dean Taylor). – В настоящий момент мы стараемся обращать больше внимания увеличению объема производства, а также повышению эффективности работы и стабильности».



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished