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13 августа 2018

Rio Tinto представляет тендер розовых бриллиантов Аргайла в Гонконге

14 сентября 2018
Новости

Rio Tinto представляет знатокам и коллекционерам из Азии Тендер розовых алмазов, добытых на руднике Аргайл (Argyle). Он будет проведен в Гонконге, говорится в пресс-релизе, распространенном добывающей компанией.

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Фото: Rio Tinto


В коллекции 2018 года, которая состоит из 63 розовых, красных и фиолетовых камней, представлен бриллиант «Муза Аргайла» (Argyle Muse) весом 2,28 карата, ограненный в форме овала, который является крупнейшим красно-фиолетовым бриллиантом, когда-либо представленным на тендере.
Директор по глобальному маркетингу Rio Tinto Джозефин Джонсон (Josephine Johnson) заявила: «Мы наблюдали и продолжаем наблюдать высокий спрос на эти редкие бриллианты на Азиатском рынке, покупатели высоко ценят такие какие камни и считают их произведениями искусства и источниками величайшей красоты».
Рудник Аргайл компании Rio Tinto, который находится на севере Западной Австралии, снабжает весь мир розовыми, красными и фиолетовыми  алмазами. Представленные в тендере 63 бриллианта весят в общей сложности 51,48 карата, включая пять бриллиантов фантазийных розовых цветов, два красно-сиреневых бриллианта и три фиолетовых камня.
Тендер розовых бриллиантов Аргайла 2018 будет проведен в Нью-Йорке после того, как он пройдет в Гонконге. Заявки будут приниматься до 10 октября.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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