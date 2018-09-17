Rio Tinto представляет тендер розовых бриллиантов Аргайла в Гонконге

14 сентября 2018

Rio Tinto представляет знатокам и коллекционерам из Азии Тендер розовых алмазов, добытых на руднике Аргайл (Argyle). Он будет проведен в Гонконге, говорится в пресс-релизе, распространенном добывающей компанией.





Фото: Rio Tinto





В коллекции 2018 года, которая состоит из 63 розовых, красных и фиолетовых камней, представлен бриллиант «Муза Аргайла» (Argyle Muse) весом 2,28 карата, ограненный в форме овала, который является крупнейшим красно-фиолетовым бриллиантом, когда-либо представленным на тендере.

Директор по глобальному маркетингу Rio Tinto Джозефин Джонсон (Josephine Johnson) заявила: «Мы наблюдали и продолжаем наблюдать высокий спрос на эти редкие бриллианты на Азиатском рынке, покупатели высоко ценят такие какие камни и считают их произведениями искусства и источниками величайшей красоты».

Рудник Аргайл компании Rio Tinto, который находится на севере Западной Австралии, снабжает весь мир розовыми, красными и фиолетовыми алмазами. Представленные в тендере 63 бриллианта весят в общей сложности 51,48 карата, включая пять бриллиантов фантазийных розовых цветов, два красно-сиреневых бриллианта и три фиолетовых камня.

Тендер розовых бриллиантов Аргайла 2018 будет проведен в Нью-Йорке после того, как он пройдет в Гонконге. Заявки будут приниматься до 10 октября.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished