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13 августа 2018

Tango приобрела контрольный пакет акций алмазного проекта в Либерии

13 сентября 2018
Новости

Tango Mining заявила, что подписала договор на приобретение 80% акций на проекте Мано Ривер (Mano River) в Либерии.
Компания возьмет на себя все расходы по содержанию рудника, в то время как West Mining предоставит местную поддержку на проекте в Либерии.
Tango сообщила, что на участке находится месторождение площадью 104,3 га, на котором она недавно получила разрешение на разведку полезных ископаемых. Месторождение расположено на западе Либерии.
Эта часть Либерии известна своими аллювиальными месторождениями и кимберлитами.
Компания сообщила, что получила лицензию на разведку полезных ископаемых MEL7003018 7 сентября 2018 года. Она будет действительна до 7 сентября 2021 года.
Компания планировала запустить программу по геологоразведке к концу первого квартала 2019 года и начать работы на местности.
«Ожидается, что эта программа по геологоразведке будет включать в себя геологическое и структурное картирование, выборку проб и наземные геофизические исследования», - сообщила Tango.
Разведка алмазоносных кимберлитов стала проводиться намного чаще начиная с 1980-х годов, и затем на западе Либерии рядом с проектом Мано Ривер был обнаружен ряд кимберлитовых кластеров.
Среди них следует отметить Кумгбор (Kumgbor), Мано Годуа (Mano Godua) и Весуа (Weasua).
Этот разрабатываемый участок в 25 км к северу от кластера из трех кимберлитов называется Кэмп Альфа (Camp Alpha). На нем проводит свои операции частная компания, финансируемая США.

Мэтью Няунгуа, Rough&Polished


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