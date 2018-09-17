Около 100 компаний представлено в индийском павильоне на Ярмарке ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге

12 сентября 2018

Организованный Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индийский павильон, в котором будут представлены 94 компании из сектора драгоценных камней, цветных камней и украшений, будет участвовать в Ярмарке ювелирных изделий и драгоценных камней в Гонконге (Hong Kong Jewellery & Gem Fair), которая открывается сегодня.

Гонконг является вторым рынком экспорта для индийского сектора драгоценных камней и ювелирных изделий. Индийский павильон, работающий под эгидой GJEPC, соберет ведущих экспортеров, которые представят самый широкий ряд камней и украшений, производящихся в стране.

Согласно данным организаторов, в сентябрьской ярмарке в Гонконге примут участие более 3 700 экспонентов, которые будут иметь возможность представить свою продукцию на двух площадках - AWE и HKCEC. Посетители выставки получат доступ к ведущим производителям бриллиантов, включая производителей камней фантазийной огранки.

На ярмарке соберутся поставщики из всех международных центров огранки, а также будет представлен ряд компаний, которые выставят украшения с бриллиантами, бриллиантами фантазийных цветов, цветными камнями и жемчугом. В ярмарке примут участие поставщики драгоценных металлов, упаковочных материалов, инструментов и технологий, которые используются в индустрии. Профессиональные покупатели получат возможность усовершенствовать свою систему поставок и закупочный процесс.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

