Pandora заняла первое место в рейтинге за ответственный подбор поставщиков

11 сентября 2018

Pandora заняла первое место в ежегодном рейтинге Моргана Стенли по экологии, обществу и управлению (Morgan Stanley’s Environmental, Social and Governmental report) среди 10 самых крупных компаний в ювелирном секторе, сообщает агентство Rapaport.

Компания заявила, что принимает меры для создания благоприятных рабочих условий для своих работников, а также уделяет огромное внимание ответственным закупкам золота и серебра.

«Мы прикладываем огромные усилия для того, чтобы наши ювелирные изделия были как можно более экологичными и надежными, а также следим за тем, чтобы наши работники могли работать в подходящих условиях, - агентство процитировало заявление Трина Пондала (Trine Pondal), главы по устойчивому развитию Pandora. – Мы верим, что наши стратегии в этой области принесут выгоду не только компании и нашим поставщикам, а также всему сектору ювелирных изделий».

Pandora занимает первое место в рейтинге по устойчивому развитию уже второй год подряд, обходя такие компании как Richemont, Swatch Group, Kering и другие люксовые бренды.



Виктория Кири, Rough&Polished



