Комиссия по цветным камням CIBJO поддерживает практику ответственного ведения бизнеса в секторе цветных камней

11 сентября 2018

Фото: CIBJO

Комиссия по цветным камням (Coloured Stone Commission) CIBJO выпустила четвертый Специальный Отчет, в котором рассматривается, какие меры следует предпринять для продвижения практики ответственного ведения бизнеса в секторе цветных камней, принимая во внимание разные условия, которые существуют в этой индустрии.В отчете Чарльз Абушар (Charles Abouchar), глава Комиссии по цветным камням CIBJO, заявил, что большую часть цветных камней добывают старатели. Он также привлек внимание к проблемам, с которыми сектор цветных камней сталкивается каждый день.«Более 80% цветных камней, которые поступают в производственную цепочку, добываются десятками тысяч старателей на рудниках по всему миру, - написал Абушар. – Но не только проблемы с логистикой делают сектор цветных камней таким твердым орешком. Сама по себе сложная система поиска ответственных поставщиков имеет непредвиденные последствия, которые играют критическую роль. Законы, которые могли бы поставить в невыгодное положение старателей и небольшие добывающие компании, ограничивая их возможность в полной мере участвовать в бизнесе, могут поставить под угрозу миллионы обычных людей, чьи жизни и семьи зависят от добычи цветных камней».Абушар добавил, что комиссия планирует выпустить сокращенную версию Синей Книги по цветным камням (Coloured Stone Blue Book), которой будет легче пользоваться ритейлерам и их сотрудникам.Специальный отчет был выпущен в преддверии Конгресса CIBJO 2018 (2018 CIBJO Congress), который пройдет в Боготе, Колумбия, с 15 по 17 октября 2018 года.