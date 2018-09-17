Продажи алмазов De Beers снизились, компания подтвердила, что позволила клиентам отказаться от дешевых алмазов

11 сентября 2018

Фото: De Beers Group

Anglo American сообщила, что стоимость алмазов De Beers снизилась до $505 млн во время седьмого цикла продаж 2018 года по сравнению с $533 млн, которые компания получила за шестой цикл продаж.Несмотря на то что стоимость алмазов во время рассматриваемого периода была предварительной, она не на много отличалась от суммы, полученной в прошлом году.Компания, которой на 85% владеет Anglo American, подтвердила более ранние сообщения газеты Bloomberg о том, что De Beers дала покупателям возможность отказаться от алмазов более низкого качества.«De Beers дала возможность сайтхолдерам отсрочить покупку некоторых более мелких и дешевых камней, - заявил генеральный директор компании Брюс Кливер (Bruce Cleaver). – Спрос остается стабильным перед сентябрьской выставкой драгоценных камней и ювелирных изделий в Гонконге (Hong Kong Jewellery & Gem Fair)».Компания, которая обычно требует от сайтхолдеров покупать то, что она предложила, как утверждалось, уже снижала цены в 2016 году, когда спрос на алмазную продукцию упал, после того как Индия запретила использование купюр крупного номинала.Bloomberg прокомментировала источник, пожелавший остаться неназванным, который сообщил, что на состоянии рынка пагубно сказались крупные поставки алмазов и более низкая прибыль в большинстве центров по огранке алмазов, таких как Сурат в Индии, а также девальвация рупии.К тому же появилась конкуренция со стороны созданных человеком бриллиантов.