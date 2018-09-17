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13 августа 2018
АЛРОСА в августе реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на $294,9 млн
Фото: АЛРОСА
В августе текущего года Группа АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $294,9 млн (+14% г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $283,2 млн, бриллиантов − $11,7 млн.
Всего в январе–августе 2018 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении выросли на 9% г/г до $3,323 млрд. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 8 месяцев 2018 года составила $3,256 млрд, бриллиантов – $67 млн.
«Несмотря на традиционное для августа ослабление рынка, объем продаж как алмазов, так и бриллиантов оказался существенно больше, чем годом ранее. Позитивные тенденции в сфере продаж ювелирных украшений с бриллиантами, наблюдаемые с начала года, способствуют стабильному спросу, в особенности на алмазы высокой ценовой категории. Вместе с тем в августе продолжилась тенденция к ослаблению спроса в сегменте недорогого товара, – говорит заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов. – В целом, мы сохраняем умеренно позитивный прогноз продаж в 2018 году. В среднесрочной перспективе продажи алмазного сырья будут поддерживаться растущим спросом на ювелирные изделия с бриллиантами в основных странах-потребителях ювелирных изделий: США, Китае и Индии».