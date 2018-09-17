Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Зимбабве снова провела алмазный аукцион, который привлек мало международных покупателей
На аукционе продавались алмазы, добытые компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company (ZCDC).
Последний проведенный в стране аукцион, на котором было предложено 450 000 каратов алмазов, был третьим за этот год. Он привлек всего 32 покупателя в основном из Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил генеральный директор MMCZ Масимба Чандавенгерва (Masimba Chandavengerwa).
«Мы разослали приглашения более 100 покупателям, но не получили желаемый отклик, - заявил он, не уточнив, почему на аукционе присутствовало мало международных клиентов. – Наши иностранные клиенты приехали в основном из Индии, Дубая, Израиля, Южной Африки, Намибии и Ботсваны».
За первые шесть месяцев финансового года ZCDC произвела 1,8 млн каратов алмазов, в прошлом году компания произвела такой объем алмазов за год.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished