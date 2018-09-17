Lucara выплатила Ботсване $45,5 млн налогов и роялти

10 сентября 2018

Lucara Botswana (бывшая Boteti Mining) выплатила $45,5 млн налогов и роялти правительству Ботсваны в 2017 году, согласно данным местной газеты.

«Мы продолжаем участвовать в проектах устойчивого экономического развития страны, в частности сообществ, которые расположены вокруг ваших активов», - газета Patriot процитировала обращение вице-президента страны Сламбера Тсогване (Slumber Tsogwane) к Lucara в воскресенье.





Фото: Lucara Diamond





Lucara владеет рудником Карове (Karowe), на котором она проводит операции по добыче алмазов. Он находится на территории кимберлита Орапа/Летлхакане (Orapa/Letlhakane).

В 2015 году на Карове был добыт второй самый крупный в мире алмаз – камень весом 1 111 карата, который получил имя «Lesedi La Rona».

На руднике также было добыто несколько других исключительных камней, таких как «Constellation».

Управляющий директор Lucara Botswana Насим Лахри (Naseem Lahri) заявила, что смена названия компании является жестом доверия, которое компания испытывает к местному производству.

Она также отметила, что фирма будет продолжать инвестировать в развитие технологий, чтобы увеличить производство и создать больше рабочих мест.

В 2014 году компания начала использовать устройство для обнаружения крупных камней Large Diamond Recovery (LDR) XRT, новую технологию, способную лучше и точнее сканировать руду до ее переработки, что поможет увеличить объем добычи алмазов специальных размеров.

Генеральный директор компании Lucara Diamond Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что видит потенциал рудника Карове. Срок службы рудника при его разработке открытым способом продлится до 2026 года, но Томас заявила, что компания намерена продлить его жизнь, перейдя на подземную разработку.



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished