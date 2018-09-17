POZ делает предложение о покупке алмазного рудника Эллендейл

07 сентября 2018

Фото: Департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности Австралии

POZ Minerals заявила, что подала предварительную заявку на приобретение алмазного проекта Эллендейл (Ellendale) в австралийском округе Кимберли.Компания сообщила, что «она имеет отличное расположение и обладает подходящей квалификацией» для того, чтобы начать проект по разработке рудника.«Приобретение алмазного рудника Эллендейл на основе арендных соглашений даст POZ отличную коммерческую возможность укрепить контроль над месторождениями Эллендейл и Блина (Blina), - отметила POZ. – Это обеспечит экономию в области охвата и эффективности программ геологоразведки и разработки, а также станет огромным шагом на пути к созданию брендовой алмазной компании, добывающей камни фантазийного желтого цвета, которыми славятся рудники Блина и Эллендейл».Правительство Западной Австралии недавно заявило, что принимает заявки от горнодобывающих компаний для того, чтобы снова запустить рудник Эллендейл.Прежде его разрабатывала Kimberley Diamond Company в период с 2002 года по июль 2015 года, затем компанию ликвидировали.Департамент горнодобывающей промышленности, отраслевого регулирования и безопасности управлял участком с помощью программы закрытых шахт.Заявки на покупку рудника будут приниматься до 30 ноября, а официальное решение будет озвучено в начале 2019 года.