Эксклюзив
Цветные бриллианты более ценны, желанны и лучше подходят для инвестирования
В 1993 году Эйал Коэн (Eyal Cohen) начал свою карьеру в роли огранщика, сидя рядом с отцом в качестве ученика. Четыре года спустя он был нанят на работу ювелирной фирмой, где научился оценивать природные цветные бриллианты. В 2003 году Эйал открыл...
17 сентября 2018
Дебаты по основным вопросам, затрагивающим алмазный бизнес, абсолютно важны - Эрни Блом
Приняв участие в плодотворных дискуссиях с мировыми лидерами на Азиатском саммите, который состоялся недавно во Владивостоке, президент Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) Эрни Блом (Ernie Blom)...
10 сентября 2018
Ювелирный рынок США в значительной степени сезонный, с большими «отливами и приливами» спроса, считает Вин Ли
Вин Ли (Vin Lee), генеральный директор Grand Metropolitan из Беверли-Хиллз, частной компании по продаже предметов роскоши, переехал в США из Канады в детстве. Ему не потребовалось много времени, чтобы войти в американский мир роскоши и стать...
27 августа 2018
Владимир Збойков: для ювелиров настали новые времена
О том, как личная коллекция минералов оказалась на помойке, кто стоит за уничтожением в России культуры потребления драгоценных камней и почему ювелирам скоро придется выбирать между бизнесом и тюрьмой, рассказал в интервью агентству Rough & Polished...
20 августа 2018
В борьбе с предвзятостью на алмазном и финансовом рынках
Эли Авидар (Eli Avidar) - человек в движении, причем буквально. В апреле бывший израильский дипломат покинул пост генерального директора Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange), который он занимал более двух лет, а также...
13 августа 2018
Токийская компания запускает первое производство выращенных в лаборатории бриллиантов в Японии
Компания начнет с продажи камней оптовым покупателям и ритейлерам, перед тем как вести деятельность в секторе розничной торговли и онлайн-торговли. Pure Diamond Co. намерена руководствоваться ценами других поставщиков синтетических камней.
Технология Pure Diamond Co., включая блокчейн, обеспечит отслеживаемость камней и будет гарантировать, что системы поставок выращенных в лаборатории бриллиантов и природных камней будут управляться раздельно.
В настоящий момент Китай является самым крупным производителем выращенных в лаборатории камней. Мировой рынок созданных человеком бриллиантов составляет около 3-4% от всего сектора природных камней, уровень производства которых достигает примерно 150 млн каратов.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished