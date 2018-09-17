Ювелирные изделия в России можно будет покупать онлайн

06 сентября 2018

Онлайн-продажа ювелирных изделий в России может быть полностью легализована, согласно проекту указа президента «О внесении изменений в перечень видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена», говорится в сообщении ТАСС.

Агентство сообщает, что из указа предлагается исключить запрет на торговлю ювелирными изделиями онлайн. Информацию об этом разместили на портале regulation.gov.ru.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что решение правительства разрешить онлайн-продажи ювелирных изделий в стране даст большой толчок развитию торговли онлайн.

«Мы очень рады, что правительство поддержало нашу инициативу и ведет активную работу по расширению товарных категорий, которые можно будет легально продавать онлайн. Это серьезный стимул для дальнейшего легального развития рынка e-commerce», - ТАСС процитировало слова главы АКИТ.

Согласно данным ассоциации, онлайн-продажи ювелирных изделий в России в 2017 году выросли в три раза, до 5,6 млрд рублей, несмотря на ограничения в реализации.

Соколов добавил, что продажи в 2018 году предположительно достигнут 200 млрд рублей, из которых 7% будет приходится на интернет.



Виктория Кири, Rough&Polished