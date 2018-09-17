Доход Gem Diamonds в первом квартале вырос благодаря добыче крупных камней

06 сентября 2018

Фото: Gem Diamonds

Gem Diamonds, которая добыла рекордное количество высокоценных и крупных алмазов на руднике Летсенг (Letseng), заявила, что доход компании вырос на 80%, до $167,7 млн, за шестимесячный период, который закончился 30 июня, по сравнению с $92,9 млн, которые компания заработала годом ранее.Рост поступлений был связан с частой добычей крупных и высокоценных алмазов белого цвета. Также росту прибыли способствовало увеличение на 24% общего объема продаж в каратах.Gem Diamonds сообщила, что добыла 10 алмазов весом более 100 каратов в первом полугодии.Прибыль компании до налогообложения выросла до $64,8 млн в первом полугодии по сравнению с $2,3 млн, которые компания получила в прошлом году.Фирма отметила, что средняя цена за карат выросла на 54,1%, до $2 742, по сравнению с первой половиной 2017 года, когда средняя цена за карат составила $1 799.