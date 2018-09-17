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13 августа 2018
Доход Gem Diamonds в первом квартале вырос благодаря добыче крупных камней
Фото: Gem Diamonds
Рост поступлений был связан с частой добычей крупных и высокоценных алмазов белого цвета. Также росту прибыли способствовало увеличение на 24% общего объема продаж в каратах.
Gem Diamonds сообщила, что добыла 10 алмазов весом более 100 каратов в первом полугодии.
Прибыль компании до налогообложения выросла до $64,8 млн в первом полугодии по сравнению с $2,3 млн, которые компания получила в прошлом году.
Фирма отметила, что средняя цена за карат выросла на 54,1%, до $2 742, по сравнению с первой половиной 2017 года, когда средняя цена за карат составила $1 799.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished