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Frontier Diamonds добыла камень весом 111,5 карата на руднике в Южной Африке
Алмаз был добыт в ходе переработки отвалов с кимберлита на проекте Беллсбэнк, а также керна из соседнего рудника Седибенг (Sedibeng), сообщила компания.
Предыдущий крупный алмаз, который Frontier добыла на руднике, имел массу 1,45 карата.
Стоимость камня определит независимый оценщик.
«Поскольку эта программа по переработке породы была частью процесса чистки для подготовки к использованию установки для переработки керна двойного назначения для проведения выборки проб на проекте Беллбэнк, происхождение алмаза не может быть установлено. Будут проведены дополнительные тесты для того, чтобы определить, на каком участке был добыт камень - на трубке Беллсбанк или на руднике Седибенг», - заявила Frontier.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished