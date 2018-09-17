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13 августа 2018

Аукционный дом Bonhams сменил владельца

05 сентября 2018
Новости

Британский аукционный дом Bonhams, известный проведением аукционов ювелирных изделий, предметов искусства, машин и вина, сообщил, что был продан лондонской частной инвестиционной фирме Epiris.

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Фото: Bonhams

«Epiris имеет успешную историю инвестирования в развивающиеся бренды, и мы думаем, что вместе мы сможем расширить наше дело, в то же время предлагая лучший уровень сервиса, где бы мы не осуществляли свою деятельность», - сообщил Мэтью Гирлинг (Matthew Girling), генеральный директор аукционного дома.
Финансовые детали проведенной сделки не разглашались.
Мэтью Гирлинг продолжит работать в компании на своем прежнем посту генерального директора, в то время как бывший генеральный директор Sotheby’s Бруно Винсигерра (Bruno Vinciguerra) войдет в совет директоров в качестве исполнительного председателя.
Bonhams, который имеет 225-летнюю историю существования, ведет деятельность по всему миру и имеет торговые залы в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге.

Виктория Кири, Rough&Polished

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