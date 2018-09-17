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13 августа 2018
Namdia не распространяет информацию о клиентах в интересах безопасности
Компанию, которая недавно привлекала новых покупателей алмазов, обвинили в тайной продаже алмазов стоимостью миллиарды намибийских долларов по заниженным ценам ближневосточным компаниям, говорится в намибийских средствах массовой информации.
Пресса процитировала представителя Namdia Уси Хоебеба (Usi Hoëbeb), который заявил, что, скорее всего, будет выбрано 10 компаний, которые получат право покупать камни сроком до двух лет.
В настоящий момент Namdia продает камни пяти компаниям из 20, которые правительство тайно выбрало в 2016 году.
«Совет директоров Namdia решил раскрыть процесс новым клиентам. Это начало стратегии для поиска новых клиентов, - сообщил он. – До настоящего времени наши клиенты предпочитали оставаться анонимными, и мы бы не хотели ставить их под угрозу для их собственной безопасности».
Такое решение является прямой противоположностью стратегии Namibia Diamond Trading Company (NDTC) , которой правительство владеет наполовину. Компания сообщала имена покупателей для того, чтобы обеспечить прозрачность сделок.
Хоебеб предположил, что клиенты компании Namdia стали мишенью некоторых «беспринципных личностей».
«Мы не можем допустить, чтобы это случилось в будущем. Однако мы предоставим информацию о покупателях нашим акционерам – министерству горнорудной промышленности», - добавил он.
Финансовый отчет 2016-2017 года показал, что Namdia приобрела алмазное сырье у NDTC за 750 млн намибийских долларов и реализовала его за 860 млн намибийских долларов, что принесло фирме прибыль в размере 110 млн намибийских долларов.
Намибийская газета процитировала источник, который предпочел остаться анонимным, который заявил, что Namdia могла бы получить больше прибыли от продаж, если бы открыла торги для большего количества компаний, а не только для избранных покупателей.
Мэтью Няунгуа, Rough&Polished