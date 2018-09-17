Зимбабве возлагает большие надежды на алмазы и золото

05 сентября 2018

Министерство горнорудной промышленности Зимбабве заявило, что доход от экспорта полезных ископаемых, в частности от алмазов и золота, поднимется на 377% за следующие пять лет.

Газета Standard процитировала покидающего свой пост министра горнорудной промышленности Уинстона Читандо (Winston Chitando), который заявил, что уровень добычи алмазов увеличится до 3 млн каратов, с 1,8 млн каратов, которые были произведены в прошлом году, в то время как производство золота превысит 100 тонн к 2023 году.

«В прошлом году добывающий сектор привнес 2,6 млрд долларов США в казну страны, и предполагается, что эта сумма увеличится до 12 млрд долларов США к концу 2023 года, - сообщил он. – Росту алмазного сектора будет способствовать увеличение объемов добычи благодаря интенсивной геологоразведке и созданию предприятий по переработке сырья, что поможет увеличить производство до 3 млн каратов против 1,8 млн каратов, которые компания добыла в прошлом году. Что касается золота, в прошлом году было добыто 26 тонн. Ожидается, что к концу этого года страна произведет 35 тонн, а к 2023 году – более 100 тонн».

Алмазы и золото относятся к восьми основным отраслям, обеспечивающим приток иностранной валюты в страну.

Добыча алмазов в Зимбабве снизилась из-за того, что Хараре назвал «трудностями переходного периода» на фоне учреждения государственной Zimbabwe Consolidated Diamond Company, которая пришла на смену другим алмазным компаниям, проводящим операции по добыче полезных ископаемых в Маранге (Marange).



Мэтью Няунгуа, Rough&Polished