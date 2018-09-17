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АЛРОСА представит самый крупный сиреневый бриллиант на выставке в Гонконге
Фото: АЛРОСА
АЛРОСА впервые выставит такую большую коллекцию крупных цветных бриллиантов: 250 камней различных форм и оттенков (в том числе, крайне редких) – фиолетовых, розовых, оранжевых и ярко-желтых. Все камни имеют сертификат Геммологического института Америки (GIA).
Звездой мероприятия станет бриллиант благородного сиреневого цвета размером более 11 карат, ограненный в форме «кушон». Согласно заключению GIA, одного из самых авторитетных геммологических центров в мире, этот бриллиант является самым крупным камнем в своем цвете за всю историю существования их лаборатории.
Среди других «звезд» коллекции – оранжево-желтый овальный бриллиант весом более 15 каратов и ярко-желтый 11-каратный «кушон».
«Работа над коллекцией заняла больше года. Мы считаем, что мастера «Бриллиантов АЛРОСА» сумели создать настоящие шедевры гранильного искусства, и теперь мы готовы продемонстрировать всему миру образцы так называемого «Russian cut», или «русской огранки», которая отличается безупречным качеством работы и жесткими требованиями к соблюдению стандартов. Эта коллекция станет еще одним доказательством того, что АЛРОСА имеет большие перспективы на рынке цветных бриллиантов», - подчеркнул заместитель генерального директора АЛРОСА Юрий Окоемов.
Камни, представленные на выставке в Гонконге, будут затем проданы на аукционе «True Colours» (собственном аукционе цветных бриллиантов АЛРОСА) через электронную торговую платформу компании.
Начиная с 2018 года, АЛРОСА сортирует цветные алмазы по 19 цветовым группам.