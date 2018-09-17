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13 августа 2018

Индийский Union Bank прекратит деятельность в алмазном секторе Антверпена

04 сентября 2018
Новости

Индийский банк Union Bank предположительно принял решение о выходе из рынка алмазов Антверпена, говорится в сообщении Bloomberg. По словам генерального директора банка Раджкирана Рай Гундиядки (Rajkiran Rai Gundyadka), Union Bank выпустил уведомление о том, что закроет свой филиал в бельгийском портовом городе в течение года.
Причиной закрытия стал тот факт, что алмазная торговля в Антверпене не приносила предполагаемый объем прибыли, особенно в алмазном секторе, тем самым доказав нежизнеспособность филиала. Банк принял такое решение вслед за Antwerp Diamond Bank и Standard Chartered Plc, которые больше не будут работать с алмазной индустрией.
Union Bank начал проводить операции в Антверпене четыре года назад, желая за первый год выделить алмазной отрасли около 20% от общего объема займов, который составляет $200 млн.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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