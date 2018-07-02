В Сьерра-Леоне был добыт алмаз весом 144 карата, который был оценен в $600 000

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Неназванная компания в Сьерра-Леоне добыла и экспортировала алмаз весом 144,12 карата и стоимостью более $600 000, агентство Rapaport процитировало местные власти.

Никакой подробной информации о том, как и где был добыт камень, не предоставлено.

Национальное агентство по полезным ископаемым (National Minerals Agency, NMA) сообщило, что независимый оценщик оценил камень в $659 925, исходя из этой цены, были вычислены налоги и роялти.

Экспортер заплатил роялти в размере $98 989.

NMA заявило, что камень не будет выставлен на аукцион, так как компания-добытчик решила его экспортировать.

«Не существует политики или закона, которые бы утверждали, что камень должен быть реализован на аукционе, - отметило NMA. – Вопрос аукциона будет рассмотрен во время предстоящего пересмотра Акта о добыче и минералах 2009 года, а также других связанных с делом политик».



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished