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В Сьерра-Леоне был добыт алмаз весом 144 карата, который был оценен в $600 000

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Неназванная компания в Сьерра-Леоне добыла и экспортировала алмаз весом 144,12 карата и стоимостью более $600 000, агентство Rapaport процитировало местные власти.
Никакой подробной информации о том, как и где был добыт камень, не предоставлено.
Национальное агентство по полезным ископаемым (National Minerals Agency, NMA) сообщило, что независимый оценщик оценил камень в $659 925, исходя из этой цены, были вычислены налоги и роялти.
Экспортер заплатил роялти в размере $98 989.
NMA заявило, что камень не будет выставлен на аукцион, так как компания-добытчик решила его экспортировать.
«Не существует политики или закона, которые бы утверждали, что камень должен быть реализован на аукционе, - отметило NMA. – Вопрос аукциона будет рассмотрен во время предстоящего пересмотра Акта о добыче и минералах 2009 года, а также других связанных с делом политик».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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