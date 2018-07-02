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Lucapa увеличила в июне добычу на 20%, до 5 058 каратов
Фото: Lucapa Diamond
Компания произвела 4 203 карата за аналогичный период прошлого года.
Lucapa заявила, что Луло продолжила производить крупные алмазы высокой стоимости в течение квартала. Количество алмазов специальных размеров, добытых на руднике, выросло с 7% до 61%. Общее число алмазов специальных размеров достигло 118 в первом полугодии этого года.
Запас алмазного сырья на Луло, включая несколько алмазов специальных размеров высокой ценности, вырос на 61%, до 2 755 каратов, на конец квартала.
Компания сообщила, что запас алмазов был рассчитан после продаж, которые принесли $5 млн в течение квартала и $15,9 млн за первое полугодие этого года.
Эти алмазы были проданы по средней цене $1 479 за карат в этом квартале и $1 642 в первом полугодии 2018 года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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