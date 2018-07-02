Поступила информация о предлагаемой торговой алмазной политике Анголы

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На прошлой неделе правительство Анголы предположительно одобрило новую политику по торговле алмазами, которая будет гарантировать эффективную систему маркетинга, но подробности неясны.
Тем не менее агентство Reuters заявило на этой неделе, что смогло ознакомиться с проектом президентского указа, по которому планируется установить цену на алмазы в соответствии с международным стандартом, предоставляя больше возможности производителям выбирать своих покупателей.
Производители алмазов, такие как Catoca, смогут продать до 60% добытых алмазов любым компаниям на их выбор, также как и их торговые подразделения, не давая возможности Sodiam выбирать покупателей.
Агентство также сообщило, что камни будут оцениваться в соответствии со стандартом, установленным по образцу типичного, добытого в стране алмаза и оценкой из прайс-листа, «соответствующей международному рынку».
Южноафриканская страна настроена ввести сессии продаж для заранее утвержденных покупателей алмазов, а редкие камни будут продавать отдельными лотами на аукционе.
Министерство природных ресурсов и нефти также сможет назначать независимых оценщиков.
Такие решения выступят арбитром по любым спорам и установят более открытые критерии, с помощью которых Sodiam будет отбирать покупателей, отдавая приоритет гранильщикам и ювелирам, а не посредникам.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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