Поступила информация о предлагаемой торговой алмазной политике Анголы

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Тем не менее агентство Reuters заявило на этой неделе, что смогло ознакомиться с проектом президентского указа, по которому планируется установить цену на алмазы в соответствии с международным стандартом, предоставляя больше возможности производителям выбирать своих покупателей.
Производители алмазов, такие как Catoca, смогут продать до 60% добытых алмазов любым компаниям на их выбор, также как и их торговые подразделения, не давая возможности Sodiam выбирать покупателей.
Агентство также сообщило, что камни будут оцениваться в соответствии со стандартом, установленным по образцу типичного, добытого в стране алмаза и оценкой из прайс-листа, «соответствующей международному рынку».
Южноафриканская страна настроена ввести сессии продаж для заранее утвержденных покупателей алмазов, а редкие камни будут продавать отдельными лотами на аукционе.
Министерство природных ресурсов и нефти также сможет назначать независимых оценщиков.
Такие решения выступят арбитром по любым спорам и установят более открытые критерии, с помощью которых Sodiam будет отбирать покупателей, отдавая приоритет гранильщикам и ювелирам, а не посредникам.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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