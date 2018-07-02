Китай будет отправлять свои крупные алмазы на полировку в Израиль

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Новый производственный объект, который строится на территории Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE) Израильским алмазным институтом (Israel Diamond Institute, IDI) и IDE, будет полировать крупные алмазы из Китая.

Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) и президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цянь (Lin Qiang) провели на прошлой неделе встречу, на которой они подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя биржами. Согласно Меморандуму, страны обязуются сотрудничать, предоставляя площадки и офисы для торговли, облегчая доступ сотрудников к биржам, а также предоставляя доступ к курсам, которые проводит каждая биржа. В рамках соглашения страны будут помогать друг другу развивать их алмазные отрасли.

«Это очень необычная ситуация, когда китайские диамантеры будут отправлять свои крупные алмазы на полировку в Израиль. Это свидетельствует о том, что израильские полировщики и технологические достижения в алмазном секторе обладают достаточно известной квалификацией, - заявил президент IDE Йорам Дваш. – Создание нового гранильного завода для полировки крупных камней является частью технологического прогресса, который мы стараемся внедрить в IDE, запуская крупнейший онлайн магазин по продаже алмазов в мире. Технология – это способ вывести отрасль на дорогу успеха в будущем, особенно в свете проблем, с которыми мы сталкиваемся».

IDE и IDI вложили $3 млн в строительство нового гранильного завода для полировки крупных алмазов, который будет являться самым технологически развитым объектом в мире.



Виктория Кири, Rough&Polished



