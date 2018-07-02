Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
02 июля 2018
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Китай будет отправлять свои крупные алмазы на полировку в Израиль
Президент IDE Йорам Дваш (Yoram Dvash) и президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цянь (Lin Qiang) провели на прошлой неделе встречу, на которой они подписали Меморандум о взаимопонимании между двумя биржами. Согласно Меморандуму, страны обязуются сотрудничать, предоставляя площадки и офисы для торговли, облегчая доступ сотрудников к биржам, а также предоставляя доступ к курсам, которые проводит каждая биржа. В рамках соглашения страны будут помогать друг другу развивать их алмазные отрасли.
«Это очень необычная ситуация, когда китайские диамантеры будут отправлять свои крупные алмазы на полировку в Израиль. Это свидетельствует о том, что израильские полировщики и технологические достижения в алмазном секторе обладают достаточно известной квалификацией, - заявил президент IDE Йорам Дваш. – Создание нового гранильного завода для полировки крупных камней является частью технологического прогресса, который мы стараемся внедрить в IDE, запуская крупнейший онлайн магазин по продаже алмазов в мире. Технология – это способ вывести отрасль на дорогу успеха в будущем, особенно в свете проблем, с которыми мы сталкиваемся».
IDE и IDI вложили $3 млн в строительство нового гранильного завода для полировки крупных алмазов, который будет являться самым технологически развитым объектом в мире.
Виктория Кири, Rough&Polished
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