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04 июня 2018

Rockwell не может представить аудированные результаты о финансовом положении компании на конец года

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news_03072018_rockwell.jpgRockwell Diamonds не смогла предоставить аудированную версию отчетов финансового года, который закончился 28 февраля 2018 года. Финансовые результаты ожидались к 30 июня этого года.
Компания не предоставила результаты из-за текущих финансовых ограничений компании и отсутствия определенности относительно результата процесса ликвидации подразделения компании в Южной Африке, который повлияет на привлечение финансирования для рассмотрения и завершения приобретения акций у акционеров.
Акции Rockwell были сняты с торгов на Фондовой бирже Торонто (Toronto Stock Exchange) в августе 2017 года, а в настоящий момент представлены на NEX, отдельной площадке биржи TSX Venture.
Также акции компании все еще размещены на Фондовой бирже Йоханнесбурга (Johannesburg Stock Exchange Limited) в Южной Африке, но торговля акциями фирмы была приостановлена с 24 марта 2017 года.
Rockwell заявила, что все еще находится в процессе обсуждения с инвесторами о том, чтобы избавиться от финансирования своего подразделения на Каймановых островах, N9C, главным активом которого являются акции Rockwell RSA.
«Эта сделка зависит от удачного приобретения всех участков одним инвестором всех трех подразделений, - сообщила компания. – Выручка от таких продаж пойдет на счет компании для того, чтобы она решила вопросы со своими коммерческими кредиторами и предложила акционерам приобрести свои акции в ходе частной сделки».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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