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04 июня 2018
Petra заявила, что 95% новых акций было подписано
Фото: Petra Diamonds
Petra, которая ведет добычу алмазов в Южной Африке и Танзании, выпустила 332,8 млн акций стоимостью 40 пенсов каждая.
Компания собиралась привлечь $178 млн, чтобы выплатить часть своей задолженности, которая составляла $622 млн по состоянию на конец марта.
Petra сообщила, что подписчики получили 16,7 млн новых акций, что представляет 5% новых акций по цене 56,25 пенса за каждую.
Подписчики получили акции с помощью организаторов выпуска ценных бумаг компании и гарантов, которые включали в себя RBC Capital Markets, Barclays Bank и BMO Capital Markets.
Компания заявила, что привлеченные средства от размещения новых акций будут выплачены без учета процентов тем, чьи права утратили силу в соответствии с установленными новыми акциями условиями соразмерно потерявшему силу их временному размещению акций.
Petra отметила, что отдельные суммы менее £5 не будут выплачены таким лицам, а пойдут на счет компании.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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