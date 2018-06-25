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04 июня 2018

Всемирный алмазный конгресс 2018 пройдет в октябре в Мумбае

Сегодня
Новости
Всемирная федерация алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) заявила на прошлой неделе, что Всемирный алмазный конгресс 2018 (World Diamond Congress) пройдет в Мумбае, Индия, во второй половине октября.

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Эрни Блом                                                                                                                                    Фото: WFDB


Конгресс представляет собой проходящее раз в два года собрание WFDB и Международной ассоциации производителей бриллиантов (International Diamond Manufacturers Association, IDMA). Первоначально событие должно было пройти в Тель-Авиве с 19 по 21 июня, но было отменено из-за низкого уровня заявок на регистрацию и напряженной атмосферы в районе, сообщают организации.
Президент WFDB Эрни Блом (Ernie Blom) сообщил: «От лица советов WFDB и IDMA мы хотели бы поблагодарить наших коллег из Мумбаи за их любезное приглашение, мы ждем встречи президентов и делегаций WFDB и IDMA, а также других представителей производственно-сбытовой цепочки».

Виктория Кири, Rough&Polished
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