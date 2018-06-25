Mountain Province Diamonds объявляет результаты пятого цикла продаж алмазов, 2018

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Фото: Mountain Province

Mountain Province Diamonds объявила результаты пятого проведенного алмазного тендера 2018 года. Компания-добытчик алмазов реализовала 356 000 каратов алмазов на сумму $30,3 млн по сравнению с 350 000 каратами, которые компания продала в мае за $28,3 млн. Средняя цена за карат составила $85.«Наш пятый цикл продаж получил положительные результаты благодаря высокому спросу на рынке алмазов, - заявил Рейд Маки (Reid Mackie), вице-президент компании по маркетингу. – Этот спрос поддерживается стабильными поставками алмазов и хорошими результатами ритейлеров на основных потребительских рынках. На нашем пятом тендере спрос потребителей и конкуренция на торгах были особенно высокими на крупные камни. Цены на эти категории товаров снова выросли на низкий двузначный процент по сравнению с предыдущими торгами».Mountain Province также отметила высокий интерес к алмазу весом 95 каратов, который был добыт на совместном предприятии компании во время производственного разделения.Мистер Маки отметил: «Спрос покупателей на алмаз массой 95 каратов превзошел все ожидания. Окончательная цена больше чем вдвое превысила самую высокую цену за одиночный алмаз, предложенную в течение предыдущих торгов. Чтобы сохранить конфиденциальность покупателя, мы не будем разглашать более подробную информацию».