Эксклюзив
«На каждый бриллиант Forevermark нанесен уникальный номер, который является гарантией того, что бриллиант является прекрасным, редким и поставлен из ответственного источника», - говорит Сачин Джейн
Сачин Джейн (Sachin Jain), президент Forevermark, присоединился к этой дочерней компании De Beers Group, полностью принадлежащей ей, в 2010 году в качестве руководителя по ритейлу. Он быстро был выдвинут на должность управляющего директора в...
Сегодня
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Lucapa добыла желтый алмаз весом 89 каратов на руднике Мотаэ
Компания заявила, что алмаз был добыт во время проведения текущей программы выборки проб, и строительство новой обогатительной фабрики идет в соответствии с графиком.
«Добыв желтый алмаз весом 25 каратов из нетронутой ранее зоны перешейка во время проведения нашей программы по выборке проб, мы рады сообщить, что этот алмаз массой 89 каратов был добыт из юго-восточной зоны рудника, участка кимберлитовой трубки Мотаэ, где проводилось первоначальное тестирование в недостаточном объеме, - заявил генеральный директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). – Это увеличивает нашу веру в Мотаэ. Это также оправдывает решение Lucapa привлечь ресурсы для дополнительной программы по выборке проб, так как строительство нашей новой обогатительной установки, перерабатывающей 150 тонн руды в час, идет в соответствии с планом, который предусматривает ее введение в эксплуатацию во второй половине этого года».
Программа по выборке проб на Мотаэ была проведена для расширения и улучшения текущей оценки ресурсов по JORC. Lucapa обработала зоны кимберлитовой трубки, которые не были включены в оценку ресурсов, а также участки, где компания провела первоначальные работы по выборке проб в недостаточном объеме.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)