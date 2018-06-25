Lucara заявляет, что большую часть плана работки рудника Карове составляет переработка руды с южного месторождения

Сегодня

Lucara Diamond заявила, что оценка запасов минеральных ресурсов, которую составила Mineral Services Canada, показывает, что большую часть плана по добыче алмазов на руднике Карове (Karowe) в Ботсване теперь будет составлять переработка руды с южного месторождения, которая отличается большим содержанием алмазов высокой стоимости, добытых в области восточного магматического/прокластического кимберлита (EM/PK(S)), на котором активно ведутся операции на большой глубине.

Камни Lesedi La Rona массой 1 109 каратов и Constellation весом 813 каратов были добыты на (EM/PK(S)).

«Самые последние данные по оценке запасов минеральных ресурсов подтверждают информацию о дальнейшей добыче крупных, высокоценных камней с участка на южном месторождении, пока еще возможна его разработка открытым способом. Далее возможна будет подземная разработка шахты до 2036 года, - заявила генеральный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). – Детальная оценка потенциала подземной горной добычи, включая гидрогеологическое и геотехническое бурение, а также разработка нескольких компромиссных решений, уже в процессе осуществления».

Lucara также сообщила, что уровень обозначенных минеральных запасов южного месторождения на кимберлите AK06 вырос на 54%, до 6,8 млн каратов, благодаря переоценке предполагаемых минеральных ресурсов после того, как компания начала добычу алмазов на уровне 400 метров над уровнем моря.

Оценка минеральных ресурсов на кимберлите AK06, которая была осуществлена Mineral Services Canada, показывает, что оставшийся указанный запас алмазов составляет 7,9 млн каратов, которые залегают в 57,85 млн тонн руды, при среднем объеме алмазов в 13,7 карата на сто тонн руды, заявила компания.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



