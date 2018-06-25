Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
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Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
Lucara заявляет, что большую часть плана работки рудника Карове составляет переработка руды с южного месторождения
Камни Lesedi La Rona массой 1 109 каратов и Constellation весом 813 каратов были добыты на (EM/PK(S)).
«Самые последние данные по оценке запасов минеральных ресурсов подтверждают информацию о дальнейшей добыче крупных, высокоценных камней с участка на южном месторождении, пока еще возможна его разработка открытым способом. Далее возможна будет подземная разработка шахты до 2036 года, - заявила генеральный директор компании Эйра Томас (Eira Thomas). – Детальная оценка потенциала подземной горной добычи, включая гидрогеологическое и геотехническое бурение, а также разработка нескольких компромиссных решений, уже в процессе осуществления».
Lucara также сообщила, что уровень обозначенных минеральных запасов южного месторождения на кимберлите AK06 вырос на 54%, до 6,8 млн каратов, благодаря переоценке предполагаемых минеральных ресурсов после того, как компания начала добычу алмазов на уровне 400 метров над уровнем моря.
Оценка минеральных ресурсов на кимберлите AK06, которая была осуществлена Mineral Services Canada, показывает, что оставшийся указанный запас алмазов составляет 7,9 млн каратов, которые залегают в 57,85 млн тонн руды, при среднем объеме алмазов в 13,7 карата на сто тонн руды, заявила компания.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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