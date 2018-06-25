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Ангола одобряет новую политику торговли алмазами; подробности неясны

Сегодня
Новости
Правительство Анголы одобрило новую стратегию торговли алмазами, которая будет гарантировать эффективность системы маркетинга, сообщают местные средства массовой информации.
Однако детали стратегии все еще неясны, как передает государственное новостное агентство Angop без излишних подробностей. Этот шаг будет способствовать большей прозрачности процесса покупки и продажи алмазов в южноафриканской стране.
Президент Анголы Жуан Лоренсу, сменивший Жозе Эдуарду душ Сантуша, который правил страной долгое время, заявил в начале месяца, что поручил государственным компаниям Endiama и Sodiam пересмотреть свои стратегии в пользу страны и частных компаний.
«Соответствующим учреждениям было отдано распоряжение с тем, чтобы Ангола смогла вернуться в этот огромный алмазный центр», - заявил он представителям Антерверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
Лидер страны сообщил, что его страна давно не присутствовала на алмазной бирже и что это должно измениться.
Лоренсу также отметил, что Ангола не могла получать выгоду от своих алмазных ресурсов в полной мере из-за стратегий, которые подавляли рост индустрии. Он также намерен исправить это.
В прошлом году Ангола произвела 9 млн каратов алмазов стоимостью $1,1 млрд.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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