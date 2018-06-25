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01 июня 2018
Ангола одобряет новую политику торговли алмазами; подробности неясны
Однако детали стратегии все еще неясны, как передает государственное новостное агентство Angop без излишних подробностей. Этот шаг будет способствовать большей прозрачности процесса покупки и продажи алмазов в южноафриканской стране.
Президент Анголы Жуан Лоренсу, сменивший Жозе Эдуарду душ Сантуша, который правил страной долгое время, заявил в начале месяца, что поручил государственным компаниям Endiama и Sodiam пересмотреть свои стратегии в пользу страны и частных компаний.
«Соответствующим учреждениям было отдано распоряжение с тем, чтобы Ангола смогла вернуться в этот огромный алмазный центр», - заявил он представителям Антерверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).
Лидер страны сообщил, что его страна давно не присутствовала на алмазной бирже и что это должно измениться.
Лоренсу также отметил, что Ангола не могла получать выгоду от своих алмазных ресурсов в полной мере из-за стратегий, которые подавляли рост индустрии. Он также намерен исправить это.
В прошлом году Ангола произвела 9 млн каратов алмазов стоимостью $1,1 млрд.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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