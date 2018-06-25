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АЛРОСА выставит на аукцион «футбольные» алмазы, имя для самого крупного выберут сами болельщики

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АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, предлагает болельщикам выбрать «футбольное» имя для крупного алмаза массой 76,53 карата. Этот камень станет ядром «футбольной» коллекции алмазов специальных размеров, которая будет продана на аукционе в Москве.

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Фото: АЛРОСА


АЛРОСА объявила открытый конкурс на лучшее «футбольное» имя для крупного алмаза, победитель которого получит билет на финальный матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Предложения болельщиков принимаются на сайте www.diamondsofrussia.ru. Победитель также получит сертификат о том, что факт извлечения этого алмаза назван по его идее.
Кристалл массой 76,53 карата был добыт на трубке «Интернациональная» в марте 2018 года. Это камень октаэдрической формы с желтоватым оттенком, он имеет размеры 29,05 х 28,29 х 25,33 мм.
Футбольный алмаз, получивший уникальное имя, станет ядром коллекции алмазов специальных размеров (массой от 10,8 карата и выше), которая будет продана на аукционе в Москве, стартующем 25 июня. Итоги аукциона будут подведены 30 июля. В коллекцию, помимо главного камня, входят еще 33 крупных алмаза.
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ - знаковое событие для болельщиков не только в России, но и во всем мире. Начавшись недавно, он уже подарил людям много положительных эмоций и много неожиданных поворотов. Мы считаем, что алмазы этой коллекции будут особенно интересны нашим клиентам, поскольку это не просто камни, но и история за ними», - сказал член Правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
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