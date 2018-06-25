Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
АЛРОСА выставит на аукцион «футбольные» алмазы, имя для самого крупного выберут сами болельщики
Фото: АЛРОСА
АЛРОСА объявила открытый конкурс на лучшее «футбольное» имя для крупного алмаза, победитель которого получит билет на финальный матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Предложения болельщиков принимаются на сайте www.diamondsofrussia.ru. Победитель также получит сертификат о том, что факт извлечения этого алмаза назван по его идее.
Кристалл массой 76,53 карата был добыт на трубке «Интернациональная» в марте 2018 года. Это камень октаэдрической формы с желтоватым оттенком, он имеет размеры 29,05 х 28,29 х 25,33 мм.
Футбольный алмаз, получивший уникальное имя, станет ядром коллекции алмазов специальных размеров (массой от 10,8 карата и выше), которая будет продана на аукционе в Москве, стартующем 25 июня. Итоги аукциона будут подведены 30 июля. В коллекцию, помимо главного камня, входят еще 33 крупных алмаза.
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ - знаковое событие для болельщиков не только в России, но и во всем мире. Начавшись недавно, он уже подарил людям много положительных эмоций и много неожиданных поворотов. Мы считаем, что алмазы этой коллекции будут особенно интересны нашим клиентам, поскольку это не просто камни, но и история за ними», - сказал член Правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.
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