Sarine поддерживает ответственные поставки алмазов и возможность отслеживания происхождения бриллиантов

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Sarine Technologies Ltd, мировой лидер по разработке, производству и продаже высокоточных технологий для оценки, планирования, обработки, огранки и продажи бриллиантов и драгоценных камней, заявила, что ответственные поставки алмазов и возможность отслеживания происхождения бриллиантов стали важными вопросами в алмазной индустрии, а использование технологий Sarine предлагает мощное решение, которое обеспечивает необходимую поддержку алмазно-бриллиантовой отрасли в возможности установления происхождения продукта.Sarine активно поддерживает развитие блокчейн-технологий и участвует в инициативах по их развитию. Успех любого приложения блокчейн завит от заложенной в него информации, и определяющим фактором является то, насколько эта информация подлинная и была ли она предоставлена объективным и надежным источником, заявила компания.Sarine уже обсудила вопрос ответственного отбора поставщиков алмазного сырья с ведущими в отрасли организациями, горняками, оптовиками и ритейлерами. Она затронула проблему попытки кражи ее интеллектуальной собственности и отметила потенциально серьезные последствия, которые могли бы отрицательно повлиять на импорт бриллиантов в США. Ведущие американские ритейлеры, включая Tiffany и Signet, предприняли меры, ужесточив договорные условия со своими поставщиками, а также пересмотрев кодексы поведения для защиты своей интеллектуальной собственности от посягательств.Генеральный директор компании Дэвид Блок (David Block) отметил: «Мы рады, что вопросы ответственной поставки алмазов и возможности отслеживания происхождения бриллиантов обсуждаются должным образом, так как это ключ к обеспечению надежности отрасли, что напрямую связано с ростом привлекательности бриллианта для современного, информированного покупателя. Sarine продолжит активно защищать свою интеллектуальную собственность и работать с отраслевыми организациями и ритейлерами, чтобы убедиться, что бриллианты закупаются из ответственных источников».