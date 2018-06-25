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Pallinghurst поменяет название на Gemfields Group
Фото: Pallinghurst Resources
Новое название начнет использоваться на Фондовой бирже Йоханнесбурга (Johannesburg Stock Exchange, JSE) с 11 июля.
Pallinghurst сообщила о планах изменить название в марте в связи с тем, что компания сосредоточилась на добыче цветных драгоценных камней.
Председатель компании Брайян Гилбертсон (Brian Gilbertson) заявил в апреле, что копания планирует развить свое предприятие Gemfields в «De Beers в мире цветных камней».
Он сообщил, что компания будет поддерживать операции по добыче камней с помощью «уникальной и лидирующей в отрасли» аукционной платформы, разработок в сфере удостоверяющих происхождение камней технологий, а также будет проводить активные маркетинговые кампании, чтобы повысить спрос на цветные драгоценные камни.
Gilbertson отметил, что Pallinghurst сократила программу дорогостоящего международного расширения, чтобы сфокусироваться на оптимизации своих двух главных проектов по горной добыче – Кагем (Kagem) в Замбии и Монтепуэз (Montepuez) в Мозамбике.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished
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