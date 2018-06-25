Наблюдательный совет ПАО АЛРОСА утвердил основные параметры новой дивидендной политики

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Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО), крупнейшего в мире производителя алмазов, на заседании 21 июня согласовал основные параметры новой дивидендной политики компании, предложенной к рассмотрению менеджментом АЛРОСА. На основе этих параметров в срок до конца 3-го квартала будет разработана и вынесена на утверждение Наблюдательного Совета новая версия дивидендной политики.

Новые параметры дивидендной политики, предложенные менеджментом, предполагают изменение базы расчета дивидендных платежей, новый минимальный уровень значений дивидендных платежей, а также изменение периодичности выплат дивидендов.

Периодичность: Новый подход предполагает, что новая дивидендная политика будет подразумевать изменение практики периодичности выплат до 2 раз в год (за первое полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие). По действующей дивидендной политике дивиденды выплачиваются 1 раз в год по результатам деятельности компании за 12 месяцев.

База расчета: В качестве новой базы для расчета дивидендов предлагается использовать показатель свободный денежный поток (FCF ), который учитывает денежный поток от основной деятельности по МСФО после вычета расходов на инвестиции. При расчете размера дивидендных платежей будет также учитываться уровень долговой нагрузки компании.

Минимальный уровень дивидендных платежей: Наблюдательный совет также одобрил предложение согласовать практику последних лет и определить минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, выплачиваемых в случае, если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5х.

Новая редакция дивидендной политики с утвержденными на заседании Наблюдательного совета 21 июня 2018 года параметрами, в том числе с более детальным описанием методики расчета доли свободного денежного потока, направляемого на выплату дивидендов, будет представлена на утверждение Наблюдательному совету в сентябре 2018 года.

Генеральный директор – председатель правления Компании Сергей Иванов:

«В последние годы АЛРОСА демонстрирует высокие финансовые показатели, устойчиво сохраняя лидерство по рентабельности и финансовой устойчивости среди мировых горнодобывающих компаний. Публичный статус компании требует постоянного повышения прозрачности ее деятельности, ясной и предсказуемой дивидендной политики, обеспечивающей баланс интересов акционеров, финансовой устойчивости вне зависимости от рыночной конъюнктуры, а также позволяющей обеспечивать устойчивое развитие бизнеса.

Низкий уровень долговой нагрузки, взвешенный подход к инвестициям и ориентация только на развитие ключевого бизнеса, а также системный подход к повышению операционной эффективности позволяют компании обеспечивать положительный свободный денежный поток, который будет использоваться в качестве источника для выплат дивидендов акционерам.

В то же самое время для обеспечения комфортного уровня долговой нагрузки в средне и долгосрочной перспективе мы планируем сохранять целевое значение соотношения Чистого долга к EBITDA в диапазоне 0.5х – 1.0х».



