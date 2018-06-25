Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
Наблюдательный совет ПАО АЛРОСА утвердил основные параметры новой дивидендной политики
Новые параметры дивидендной политики, предложенные менеджментом, предполагают изменение базы расчета дивидендных платежей, новый минимальный уровень значений дивидендных платежей, а также изменение периодичности выплат дивидендов.
Периодичность: Новый подход предполагает, что новая дивидендная политика будет подразумевать изменение практики периодичности выплат до 2 раз в год (за первое полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие). По действующей дивидендной политике дивиденды выплачиваются 1 раз в год по результатам деятельности компании за 12 месяцев.
База расчета: В качестве новой базы для расчета дивидендов предлагается использовать показатель свободный денежный поток (FCF ), который учитывает денежный поток от основной деятельности по МСФО после вычета расходов на инвестиции. При расчете размера дивидендных платежей будет также учитываться уровень долговой нагрузки компании.
Минимальный уровень дивидендных платежей: Наблюдательный совет также одобрил предложение согласовать практику последних лет и определить минимальный уровень дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, выплачиваемых в случае, если текущее и прогнозное значение коэффициента «Чистый долг/EBITDA» не превышает уровень 1,5х.
Новая редакция дивидендной политики с утвержденными на заседании Наблюдательного совета 21 июня 2018 года параметрами, в том числе с более детальным описанием методики расчета доли свободного денежного потока, направляемого на выплату дивидендов, будет представлена на утверждение Наблюдательному совету в сентябре 2018 года.
Генеральный директор – председатель правления Компании Сергей Иванов:
«В последние годы АЛРОСА демонстрирует высокие финансовые показатели, устойчиво сохраняя лидерство по рентабельности и финансовой устойчивости среди мировых горнодобывающих компаний. Публичный статус компании требует постоянного повышения прозрачности ее деятельности, ясной и предсказуемой дивидендной политики, обеспечивающей баланс интересов акционеров, финансовой устойчивости вне зависимости от рыночной конъюнктуры, а также позволяющей обеспечивать устойчивое развитие бизнеса.
Низкий уровень долговой нагрузки, взвешенный подход к инвестициям и ориентация только на развитие ключевого бизнеса, а также системный подход к повышению операционной эффективности позволяют компании обеспечивать положительный свободный денежный поток, который будет использоваться в качестве источника для выплат дивидендов акционерам.
В то же самое время для обеспечения комфортного уровня долговой нагрузки в средне и долгосрочной перспективе мы планируем сохранять целевое значение соотношения Чистого долга к EBITDA в диапазоне 0.5х – 1.0х».
Комментарии
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии (Зарегистрироваться, Войти)