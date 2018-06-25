IDE не будет работать с криптовалютой

Вчера

Фото: Carats.io

Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) прекратила работу с Carats.io, так как компания, выпускающая поддерживаемую бриллиантами криптовалюту, не получила лицензию от Контролера по алмазам, говорится в сообщении агентства Rapaport.Dindex, головная компания Carats.io, подала заявление на получение лицензии Контролеру по алмазам, но не получила положительного ответа.«Решение контролера по алмазам обусловлено отсутствием законодательства по вопросу, касающемуся цифровых валют, - Rapaport процитировало Carats.io. – Мы ожидали такого решения, когда впервые подали заявку в феврале 2018 года».Carats.io должна прекратить любые публичные проявления, связанные с биржей и ее Центром инноваций в технологиях для алмазов (Diamond Tech Innovation Center), а также любую деятельность на торговой площадке и ее онлайн платформе, агентство привело слова президента биржи Йорама Дваша (Yoram Dvash).После прекращения соглашения о партнерстве с IDE, Carats.io сможет работать на международном рынке, а не только в Израиле.«Теперь Carats.io будет закупать бриллианты в любой стране на тех условиях, которые удовлетворяют компанию», - сообщил в заявлении представитель компании.