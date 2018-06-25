Эксклюзив
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На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
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01 июня 2018
IDE не будет работать с криптовалютой
Фото: Carats.io
Dindex, головная компания Carats.io, подала заявление на получение лицензии Контролеру по алмазам, но не получила положительного ответа.
«Решение контролера по алмазам обусловлено отсутствием законодательства по вопросу, касающемуся цифровых валют, - Rapaport процитировало Carats.io. – Мы ожидали такого решения, когда впервые подали заявку в феврале 2018 года».
Carats.io должна прекратить любые публичные проявления, связанные с биржей и ее Центром инноваций в технологиях для алмазов (Diamond Tech Innovation Center), а также любую деятельность на торговой площадке и ее онлайн платформе, агентство привело слова президента биржи Йорама Дваша (Yoram Dvash).
После прекращения соглашения о партнерстве с IDE, Carats.io сможет работать на международном рынке, а не только в Израиле.
«Теперь Carats.io будет закупать бриллианты в любой стране на тех условиях, которые удовлетворяют компанию», - сообщил в заявлении представитель компании.
Виктория Кири, Rough&Polished
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