АЛРОСА направит на выплату дивидендов по итогам 2017 года почти 38,6 млрд рублей

Вчера

Акционеры на Годовом общем собрании АК «АЛРОСА» (ПАО) приняли решение по распределению прибыли за 2017 год. На выплату дивидендов будет направлено 38,59 млрд рублей или 5,24 рубля на акцию.

Согласно консолидированной финансовой отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) и ее дочерних компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, в 2017 году чистая прибыль за вычетом прибыли, относящейся на неконтролирующую долю участия, составила 77,075 млрд рублей. На выплату дивидендов будет направлено 50,07% этой суммы.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2017 год, составляется по данным на 14 июля 2018 года.

Размер дивидендов АЛРОСА по итогам 2017 года стал одним из самых высоких в истории компании и уступает только дивидендным выплатам за 2016 год (65,8 млрд рублей).