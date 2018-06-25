Tango добыла 95 алмазов со своего рудника Оэна в Южной Африке

26 июня 2018

Tango Mining заявила, что добыла 152,63 карата (95 алмазов) на своем руднике Оэна (Oena) в Южной Африке во время последнего производственного периода, который закончился 14 июня.

Компания также заявила, что алмазы были реализованы по средней цене $973,13 за карат на тендере в Кимберли.

Один из камней весом 10,23 карата был продан за $1 464,32 за карат.

Tango сообщила, что объем производства на руднике Оэна, включая переработку пород, добытых на руднике, и отвалов, достиг 2 019 каратов.

Добытые алмазы были проданы по средней цене $1 106 за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



