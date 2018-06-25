Музеи Катара покажут в Москве всемирно известную коллекцию жемчуга

26 июня 2018

Выставка «Жемчуг: Сокровища морей и рек» на основе всемирно известной коллекции жемчуга Музеев Катара прибудет в Москву в июле в рамках перекрестного Года культуры Катара и России 2018. Выставка, демонстрирующая более ста уникальных предметов, впервые познакомит посетителей с произведениями ювелирного и прикладного искусства из пресноводного жемчуга Средней Азии. В ее составе пятьдесят никогда ранее не выставлявшихся экспонатов, специально отобранных для показа в России. Проект Музеев Катара организован Всемирным Алмазным Музеем в Выставочном комплексе Государственного исторического музея с 11 июля по 1 октября 2018 г.Среди шедевров — великолепная тиара эрцгерцогини Марии Валерии Австрийской и старинные драгоценности монарших домов Европы.Эта первая передвижная выставка Музеев Катара — один из их главных проектов, который знакомит посетителей разных стран с преобразующей ролью индустрии жемчуга в истории Катара и всего мира. Прослеживая возникновение и развитие жемчужных промыслов, она рассказывает о древних способах добычи драгоценного минерала, применявшихся ныряльщиками, и дает общее представление о торговле жемчугом в странах Персидского залива. Выставка уже в шестой раз выезжает в другие страны. В прошлый раз она была проведена в 2016 году в Китае в рамках программы Года культуры Китай — Катар.Говоря об экспозиции, куратор выставки доктор Юбер Бари сказал, что выставка станет крупным событием перекрестного Года культуры Катара и России 2018, дав возможность двум великим цивилизациям провести неожиданные исторические параллели использования жемчуга в традиционных украшениях и ювелирных изделиях.Официальное открытие перекрестного Года культуры Катара и России состоялось в феврале 2018 года в Дохе. Программа включает многочисленные выставки, концерты и фестивали, образовательные и благотворительные мероприятия, второе по счету празднование Национального дня Катара в Москве и другие проекты, часть из которых состоится в 2019 году.Перекрестный Год культуры Катара и России 2018 реализован ведущими культурными организациями Катара и России, при участии Посольства Катара в Москве, Посольства Российской Федерации в Дохе, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и спорта Катара и Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», а также при поддержке Qatar Airways.Музеи Катара объединяют музейные и культурные организации, а также исторические места Катара, обеспечивая условия для их процветания и осуществляя общее руководство развитием музеев и культурных проектов с целью создания в Катаре мощной и долговременной культурной инфраструктуры. Под покровительством Его Высочества эмира, шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани, и под руководством председателя, Ее Превосходительства шейхи Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль-Тани Музеи Катара координируют усилия Катара стать ведущим центром искусства, культуры и образования на Ближнем Востоке и за его пределами.World Diamond Museum (Всемирный Алмазный Музей) — это уникальный исследовательский образовательно-культурный проект. Организованный Алексом Поповым, Президентом Московской Алмазной Биржи, музей собирает истории знаменитых бриллиантов, рассказывает о связи человека с драгоценным камнем. Отсюда его название – Грани человечества (Facets of Mankind).Государственный исторический музей основан 9 февраля 1872 года императором Александром II. В мае 1883 года, в дни коронационных торжеств, Исторический музей был торжественно открыт императором Александром III. Государственный исторический музей – один из крупнейших музеев мира. Здесь хранятся бесценные памятники археологии, нумизматики, древней книжности, оружие, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Коллекция музея составляет более 5 млн. предметов. Ежегодно музейный комплекс посещают более 1 500 000 человек.