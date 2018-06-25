Эксклюзив
В мире, где прозрачность все больше становится стандартом, наш бизнес должен добровольно заниматься вопросом лабораторной сертификации
Ювелир-дизайнер Арно Фламбо (Arnaud Flambeau) начал свою карьеру в ювелирном бизнесе в 1993 году в европейской золотой компании CLAL в качестве управляющего основными счетами в ювелирном подразделении, где он отвечал за такие международные бренды...
25 июня 2018
Валлабхай Патель рассказывает о строительстве Суратской алмазной биржи
Строящаяся Суратская алмазная биржа (Surat Diamond Bourse, SDB) является вторым по величине центром алмазной торговли Индии, который находится в Сурате, штат Гуджарат, и раскинулся на площади 35,54 гектара, где разместятся свыше 4 000 офисов...
18 июня 2018
Стратегия регулирования ювелирной отрасли России
На прошедшем в апреле общем собрании Ассоциации «Гильдия ювелиров России» были приняты два принципиально важных документа: «Стратегия регулирования ювелирной отрасли России» и «Хартия добросовестного налогоплательщика». Кроме того, были рассмотрены...
13 июня 2018
Нашей первоочередной задачей является лучшее понимание старательской и мелкомасштабной добычи - Элоди Дагузан
«Инициатива развития алмазной отрасли» (Diamond Development Initiative, DDI) - организация, занимающаяся проблемами сектора традиционной алмазной добычи. Недавно DDI назначила своим первым послом доброй воли Элоди Дагузан (Élodie Daguzan)...
04 июня 2018
Пол Зимниски о ювелирной линии Lightbox компании De Beers: это стратегический, смелый шаг, который принесет пользу всей отрасли природных алмазов
В конце мая De Beers шокировала буквально всех, когда объявила о запуске новой компании под названием Lightbox Jewelry, которая в сентябре представит новый бренд ювелирных изделий из бриллиантов, выращенных в лаборатории. Это фактически означало, что...
01 июня 2018
АЛРОСА покупает смоленский «Кристалл»
Отвечая на вопрос о форме приватизации «Кристалла», Моисеев сказал, что более вероятна приватизация в пользу АЛРОСА. «Такая схема довольно часто используется в случаях с военно-промышленным комплексом, поэтому ничего не мешает нам это сделать и с «Кристаллом», - отметил он, добавив, что будет распоряжение правительства, содержащее рыночную оценку, которую сейчас проводит Росимущество. По его словам, АЛРОСА сама проводила такую оценку, и она показала, что с учетом долга эта стоимость положительная, но не слишком высокая.
В прошлом месяце АЛРОСА получила одобрение своего Наблюдательного совета на приобретение завода «Кристалл». Как отмечают специалисты отрасли, если эта сделка состоится, российский алмазный гигант станет более сильным конкурентом для принадлежащей корпорации Anglo American компании De Beers, являющейся крупнейшим в мире производителем алмазов по стоимости.
Производственное объединение «Кристалл» начало свою работу в 1963 году, заложив основу для развития алмазогранильной промышленности в России. Этот принадлежащий государству бизнес, который гранит около 300 000 каратов в год и генерирует прибыль в размере около 200 миллионов долларов США, является одним из многих в списке на приватизацию к 2019 году.
Виктория Кири, Rough&Polished
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